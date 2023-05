ATP Rome - Carlos Alcaraz s'incline dès le 3e tour à Rome devant le 135e mondial Fabian Marozsan

(Belga) Carlos Alcaraz, qui redeviendra N.1 mondial lundi prochain et restait sur deux titres à l'ATP 500 de Barcelone et ATP 1000 de Madrid, a été battu lundi dès le 3e tour au tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros. L'Espagnol a été battu par le 135e mondial Fabian Marozsan. Le qualifié hongrois de 23 ans s'est imposé 6-3 et 7-6 (7/4) en 1h42.