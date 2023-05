Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine dans le vert malgré les coupons de Solvay et Cofinimmo

Solvay (104,85) reculait de 2,42% pour un repli de 0,10% seulement compte tenu de la soustraction du dividende, Cofinimmo (78,70) gagnant 2,27% avec un cours en baisse de 5,35%. Galapagos (38,62) et UCB (86,38) se distinguaient par des gains de 2,79 et 1,34% en compagnie de arGEN-X (375,30), en hausse de 1,38%. Proximus (7,63) et Ageas (40,87) gagnaient 0,58 et 0,74%, rejointes par KBC (61,62) qui terminait sur une avance de 0,23% alors que AB InBev (56,28) revenait à son point de départ. Aperam (32,98) et Umicore (28,79) regagnaient 0,58 et 0,70%, Aedifica (70,55) et WDP (26,88) remontant de même de 0,86 et 1,13%. Euronav (14,94) et Lotus Bakeries (6.120) abandonnaient 3 et 4,2% alors que Brederode (102,20) et Tubize (77,20) s'appréciaient de 2 et 1,6%, Kinepolis (45,70) et Colruyt (30,82) de 2,2 et 1,7%. Shurgard (46,11) et Iep Invest (5,20) remontaient de 2 et 4%, VGP (95,55) et Xior (29,15) de 2,3 et 2,1%. Oxurion (0,0038) plongeait enfin de 9,5%, Mithra (2,305) et Sequana Medical (2,90) chutant de 5,1 et 4,9%, Celyad (0,596) de 4,2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0875 USD comme dans la matinée et contre 1,0880 vendredi. Le lingot se négociait autour de 59.605 euros, en progrès de 125 euros. (Belga)