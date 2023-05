Challenger Pro League - Cinq départs au Beerschot

Leo Seydoux et Nicksoen Gomis, prêtés cette saison par Westerlo et Sheffield, vont retourner dans leurs clubs respectifs. Abraham Okyere, Ilias Moutha-Sebtaoui et Frédéric Frans ne seront pour leur part pas prolongés. Frédéric Frans, 34 ans, pourrait rester au club dans un autre rôle. Battu 1-2 par le Lierse lors de la dernière journée de Challenger Pro League, le Beerschot a terminé 3e de la D1B à 2 points du champion, le RWDM. (Belga)