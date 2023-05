Décès du "Parrain du poker", Doyle Brunson, à 89 ans

"C'est le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père, Doyle Brunson. C'était un chrétien, un mari, un père et un grand-père aimé", a écrit sa famille dans un communiqué tweeté par l'agent du joueur de poker, Brian Balsbaugh. Aucune précision n'a été fournie sur les causes de la mort. Brunson a remporté dix tournois des World Series of Poker (WSP) et a été deux fois champion du monde, en 1976 et 1977. L'Américain né au Texas, souvent coiffé d'un chapeau de cow-boy, a remporté plus de six millions de dollars de gains lors des tournois de poker. En 1979, il a écrit l'un de ses premiers livres sur la stratégie au poker, "Super System", qui est considéré comme une bible de ce jeu. Il était considéré comme une "légende" par son adversaire de longue date Daniel Negreanu. "Il n'y aura jamais un autre Doyle Brunson", a-t-il tweeté. "Il manquera à beaucoup de personnes, le Parrain du Poker". Quintuple vainqueur du WSP, Scotty Nguyen a avancé sur Twitter qu'il ne pouvait "pas croire que ce jour soit arrivé". "Tu resteras toujours dans nos cœurs, l'homme, le mythe, la légende et le PARRAIN du poker, mec!", a-t-il ajouté. L'acteur James Wood a également rendu hommage à Brunson en publiant sur le même réseau social une photo d'eux ensemble, avec le message: "C'est un crève-cœur. Doyle Brunson, le plus grand joueur de poker de tous les temps, a encaissé ses jetons". Brunson a été introduit au Poker Hall of Fame en 1988. (Belga)