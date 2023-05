Décès suspect à Gilly: l'ami de l'épouse et le colocataire placés sous mandat d'arrêt

Le corps sans vie d'un riverain a été retrouvé en rue samedi matin rue des Bouillons à Gilly, près de Charleroi. La victime présentait plusieurs plaies au cou, dont la carotide sectionnée. Elle était parvenue à alerter un voisin, avant de s'écrouler au sol. Trois personnes ont été privées de liberté à la suite des faits. "Il s'agit de l'épouse de la victime, de son ami et du colocataire de ce dernier. Un litige amoureux lié à une relation extra-conjugale entre l'épouse et l'ami en question serait à l'origine des faits", avait précisé dimanche le parquet de Charleroi. Entendu, le colocataire avait admis être l'auteur des coups de couteau assénés à la victime. Ce dernier a affirmé s'être défendu quand l'époux, chez qui il s'était rendu, l'a menacé avec une arme. "Il conteste toute intention d'homicide. Il s'agirait d'une dispute qui aurait mal tourné", avait ajouté l'autorité judiciaire. L'épouse de la victime fut placée sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction pour meurtre. "Elle et son ami ont été arrêtés non loin des lieux, quelques instants seulement après les faits. Cette présence a mis la puce à l'oreille des enquêteurs sur une possible implication de cette dernière dans les faits." Les deux autres personnes privées de liberté ont été également placées sous mandat d'arrêt pour meurtre. Le trio comparaîtra mercredi devant la chambre du conseil de Charleroi, qui décidera de prolonger ou non la détention préventive des trois inculpés. (Belga)