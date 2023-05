Ecoles néerlandophones à Bruxelles: 83% des élèves inscrits dans l'école de leur 1er choix

Au total, 3.261 demandes d'inscription ont été enregistrées pour la prochaine rentrée scolaire et 2.718 élèves ont obtenu une place dans l'école de leur premier choix. Pour les inscriptions en 1re année de type B (enseignement différencié, ndlr), toutes les demandes d'inscription n'ont pas non plus pu être rencontrées. Trois cent treize places étaient offertes pour 519 demandes d'inscription. Selon l'administration flamande, ces différences peuvent toutefois s'expliquer par le grand nombre de parents qui, n'étant pas encore sûrs que leur enfant décrochera son certificat d'études primaires, inscrivent leur progéniture à la fois dans l'enseignement général et de type B (différencié). La publication de ces chiffres marque le terme de la procédure d'inscription régulée dans les écoles néerlandophones de la capitale. La seconde phase d'inscription libre débutera demain/mardi dans les établissements où subsistent encore des places. (Belga)