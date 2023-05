Élections en Thaïlande - Pita, le chef de l'opposition en Thaïlande, "prêt à devenir le prochain Premier ministre"

Il a revendiqué la victoire de son mouvement progressiste, qui devance Pheu Thai, l'autre force de l'opposition, avec lequel il veut former une coalition pour accéder au pouvoir et succéder au gouvernement pro-armée. "Je suis Pita Limjaroenrat, le prochain Premier ministre de la Thaïlande", a lancé le candidat réformateur âgé de 42 ans, lors d'une conférence de presse à Bangkok. "Nous sommes prêts à former un gouvernement", a-t-il insisté, promettant d'être "un Premier ministre pour tout le monde." Il a indiqué avoir parlé avec Paetongtarn Shinawatra, son homologue de Pheu Thai, pour former une coalition de six partis qui rassemblerait "309" des 500 sièges de la Chambre basse. Move Forward a créé une percée historique, sur la base d'un programme qui fait écho aux manifestations pro-démocratie de 2020 réclamant une refonte en profondeur de la monarchie. Le parti, autoproclamé porte-voix des jeunes générations, a recueilli plus de 14 millions de voix, devant Pheu Thai (10,8 millions), infligeant un lourd revers au gouvernement sortant soutenu par l'armée et issu du coup d'État de 2014. Le scrutin a été marqué par une participation record, supérieure à 75%, dans un contexte de croissance économique atone et de recul des libertés fondamentales. Les positions jugées radicales de Move Forward, de la réforme du controversé article sur le crime de lèse-majesté à la fin de la conscription obligatoire, risquent de créer des frictions avec l'élite militaro-royaliste qui conserve de l'influence au sein des institutions. (Belga)