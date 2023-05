Elections régionales: le projet de décret spécial est "toujours en cours de discussion"

"Il n'est pas question d'un blocage quelconque mais de discussions qui doivent être poursuivies notamment autour de la question de la suppléance", a-t-il ajouté alors qu'il était interrogé sur le sujet par le chef de groupe Ecolo Stéphane Hazée. "La date des élections européennes - auxquelles sont couplées les élections régionales, ndlr - n'a toujours pas été fixée mais c'est le 9 juin qui est le plus souvent cité. Si nos discussions aboutissent, nous serons toujours dans les temps pour présenter ce décret au parlement", a poursuivi Elio Di Rupo. "Je ne veux pas cacher une certaine inquiétude", a de son côté répété Stéphane Hazée. "Cette réforme est tenue à un délai spécifique et ce délai est court, très court. Je pense que le gouvernement a une obligation de résultat. J'espère que le dossier pourra être débloqué dans les prochains jours", a-t-il insisté. Pour être appliqué, ce décret spécial permettant de réformer l'organisation des élections régionales doit en effet avoir absolument franchi la barre du parlement au moins un an avant les élections. Le 20 mars dernier, en commission du parlement wallon, Elio Di Rupo avait assuré que le texte était prêt depuis plusieurs semaines mais "qu'un partenaire de la majorité avait exprimé la volonté de le coupler avec le décret sur les élections provinciales" - qui dépendent du ministre des Pouvoirs locaux, ndlr. Or, ce texte, lui, "prendra encore un certain temps en raison de difficultés avec les cantons et le milieu de la justice", avait justifié le ministre-président. (Belga)