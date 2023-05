Invasion de l'Ukraine - Après Paris, Zelensky lundi à Londres pour rencontrer le Premier ministre Rishi Sunak

Après Rome, Berlin et Paris, "aujourd'hui - Londres. Le Royaume-Uni a été leader pour nous fournir des moyens supplémentaires terrestres et aériens", écrit le président ukrainien, ajoutant que "cette coopération se poursuivra" avec son "ami Rishi". Il précise que des négociations se tiendront "en face-à-face" et "via des délégations". De son côté, Londres a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait livrer des "centaines" de missiles et drones d'attaque à Kiev. (Belga)