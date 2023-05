Invasion de l'Ukraine - La Pologne reçoit ses premiers lance-roquettes HIMARS à déployer près de la frontière

"Cette arme sera déployée dans la partie nord-est de notre pays (...), sa tâche sera de dissuader l'agresseur", a déclaré Mariusz Blaszczak aux journalistes. En mars, le ministère avait précisé que ces systèmes de longue portée allaient équiper une unité militaire basée à Olsztyn, à environ 80 kilomètres de la frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Selon M. Blaszczak, les HIMARS "renforceront l'armée polonaise sur le flanc est du pays et de l'Alliance atlantique". La Pologne, un pays frontalier de l'Ukraine qu'elle soutient fermement, a acheté 20 HIMARS en 2019 et a maintenant reçu la première livraison de ces systèmes. Varsovie dit négocier avec les États-Unis l'acquisition d'un nombre bien plus élevé de ces armes. "Le Congrès américain a approuvé la vente de près de 500 lance-roquettes à la Pologne. Ils seront amenés en Pologne dès que possible", a déclaré lundi M. Blaszczak. "Nous voulons nous assurer que dans le cadre de ce nouveau contrat en cours de négociation, la coproduction des HIMARS puisse avoir lieu en Pologne. C'est l'objectif que nous nous sommes fixé", a-t-il ajouté. La Pologne a annoncé une importante augmentation des dépenses de défense, à 4% du produit intérieur brut, le Premier ministre expliquant que son pays devait s'armer "plus rapidement", dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. (Belga)