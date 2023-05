Jupiler Pro League - Huit supporters de La Gantoise suspectés d'avoir endommagé le terrain du Club Bruges

Plusieurs intrus avaient pénétré dans le stade dans la nuit du 25 au 26 février alors que les deux équipes devaient s'affronter le dimanche. Aucun vol n'avait été constaté, mais plusieurs murs du stade avaient été recouverts de graffitis insultant le Club Bruges et ses supporters. Les poteaux du but avaient été recouverts de bleu et le sigle 9K, renvoyant au code postal de Gand, avait été représenté dans le rond central, en incinérant le terrain. Les dégâts avaient été estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La Ville de Bruges et le Club avaient porté plainte. La cellule football de la police locale de Bruges est parvenue à identifier tous les suspects. À la demande du juge d'instruction, la police s'est rendue aux domiciles des huit suspects dont certains sont passés aux aveux après avoir été confrontés aux preuves. Ils ont pu disposer après audition. La section brugeoise du parquet de Flandre occidentale doit maintenant déterminer les suites à donner à ce dossier. (Belga)