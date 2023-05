La Belgique a fait appel à 16% de travailleurs étrangers en 2022

Alors que persistent d'importantes pénuries dans certains secteurs, les entreprises qui ne trouvent pas de profils adéquats se tournent de plus en plus vers la main-d'oeuvre étrangère pour répondre à leurs besoins. Cette hausse est constante depuis cinq ans. En 2021, le taux de travailleurs et travailleuses issues d'un autre pays était ainsi de 14,8% ; en 2017, la proportion de non-Belges atteignait 12,6%. Après les Belges (84,2%), le Maroc (9%) constitue le plus grand pourvoyeur de main-d'oeuvre sur notre marché de l'emploi. Les Français (8,2%) arborent la deuxième nationalité la mieux représentée sur ce marché, suivis des Néerlandais (7,3%). La Roumanie (7%) et la Pologne (5,6%) complètent le top 5. Les deux nationalités ayant enregistré la hausse la plus importante sont les Ukrainiens (+97,7% par rapport à 2021) et les Afghans (+13,9%). L'an dernier, ils représentaient ainsi respectivement 1,3% et 1,7% des travailleurs et travailleuses en Belgique. La plupart des étrangers sont actifs dans les secteurs du transport et de la logistique (qui comptent 25,7% de non-Belges) et de l'alimentation (21,1%). L'horeca (18,8%) et la construction (17,8%) aussi emploient de nombreuses personnes originaires d'ailleurs. Parmi les secteurs qui font nettement moins appel à cette main-d'oeuvre que la moyenne (15,8%), on retrouve le non marchand (11,6%) ainsi que le secteur chimique et pharmaceutique (8,5%). Outre l'objectif de combler des postes vacants, "les recherches ont montré à maintes reprises que la diversité était bénéfique à l'ambiance et à la créativité sur le lieu de travail", conclut Acerta. (Belga)