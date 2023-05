La circulation des trains rétablie au départ et vers Anvers

(Belga) La circulation des trains est rétablie depuis 17h20 au départ et vers Anvers. L'heure de pointe du soir n'en reste pas moins perturbée, et les voyageurs doivent s'attendre à des retards et à des suppressions de trains tout au long de la soirée de lundi, indique le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel.