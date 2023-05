La Liga - Les joueurs du Barça chassés par des fans mécontents de l'Espanyol vers les vestiaires

Alors qu'ils effectuaient une ronde en se tenant par la main, les joueurs et le staff se sont soudainement mis à courir vers le tunnel menant aux vestiaires, chargés par plusieurs dizaines de supporters de l'Espanyol visiblement mécontents de cette démonstration de joie sur le terrain de leur équipe. La sécurité privée du RCDE Stadium et les forces de l'ordre présentes sur place sont rapidement intervenues pour protéger les joueurs et mettre vite un terme à ce bref envahissement de terrain. (Belga)