L'auteur flamand Tom Lanoye nommé chevalier de l'ordre français des Arts et des Lettres

L'ordre ministériel des Arts et des Lettres a été créé en France en 1957. Il récompense les personnes qui se distinguent par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles apportent au rayonnement de l'art et de la littérature en France et dans le monde. L'ordre comprend trois grades: chevalier, officier et commandeur. "L'identité flamande est plus influencée par la France que l'on veut bien l'admettre aujourd'hui", affirme Tom Lanoye. "Il y a davantage d'échange entre la France et la Flandre qu'avec les Pays-Bas. En effet, la littérature flamande contemporaine est fortement influencée par des auteurs tels que Yourcenar, Proust, Camus et Sartre. Et inversement, des artistes flamands ont inspiré la culture française. Il suffit de penser aux auteurs George Rodenbach et Emile Verharen, mais aussi à des metteurs en scène et des chorégraphes contemporains comme Guy Cassiers, Ivo Van Hove, Anne Teresa De Keersmaeker ou encore TG Stan." M. Lanoye s'était d'abord fait connaitre en France dans le domaine du théâtre. Avec le metteur en scène Guy Cassiers, il a présenté trois pièces au Festival d'Avignon: "Mefisto for Ever" en 2007, "Atropa" en 2008 et "Bloed en rozen. Het lied van Jeanne en Gilles" en 2011, qui avait été réalisée spécialement pour le festival. Plus récemment, la pièce "Wie is bang" a été traduite en français. Entre-temps, la France a découvert la prose de Tom Lanoye, avec l'ouvrage "Sprakeloos" notamment, traduit en français par Alain Crugten sous le titre "La langue de ma mère". (Belga)