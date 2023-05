Le gaz naturel moins cher en Belgique que dans les pays voisins

Selon l'étude comparative des prix avec l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la Belgique était le pays le moins cher pour le gaz naturel début 2023 (113 euros/MWh), suivie de près par le voisin français, grâce aux coûts de réseau, aux redevances et aux surcharges peu élevés. Les Pays-Bas sont le pays le plus cher pour les familles. Les régulateurs constatent toutefois une augmentation des factures de gaz naturel pour les consommateurs industriels dans l'ensemble des pays. Mais la Belgique reste compétitive grâce à des redevances, surcharges et coûts de réseau "relativement faibles". Pour l'électricité et contrairement à l'année dernière, les ménages et les entreprises belges raccordés au réseau basse tension ont par contre payé moins cher que dans les pays voisins (395 euros/MWh), à l'exception de la France où le produit standard pour les ménages est réglementé par le gouvernement. Les prix restent néanmoins nettement plus élevés que les années précédentes. Les entreprises belges qui utilisent le réseau moyenne tension paient généralement aussi leur électricité moins chère. (Belga)