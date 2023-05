Les Belges moins satisfaits de leur paquet salarial, selon une étude de Jobat

Le nombre d'avantages extralégaux a lui aussi augmenté pour atteindre une moyenne de 6,55 par salarié, contre 5,78 en 2018. L'augmentation du recours au télétravail permet par exemple d'obtenir une intervention pour l'abonnement internet et un ordinateur portable de travail. Les voitures de société restent par ailleurs populaires, avec une hausse de près de 13% en cinq ans. Les Belges se disent néanmoins moins satisfaits de leur paquet salarial. Seuls 32% des travailleurs repris dans l'étude lui ont donné une note supérieure à huit sur dix, en légère baisse par rapport à l'an dernier et 4% de moins qu'en 2020. Les professions libérales et les personnes du secteur agricole sont les moins satisfaites. (Belga)