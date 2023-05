Les Belges n'ont jamais autant visité les villes d'art du pays

Au cours des trois derniers mois de 2022, les Belges ont réservé quelque 324.000 séjours d'une ou plusieurs nuits dans l'une des villes d'art de Belgique. Il s'agit d'une hausse de 96,3% par rapport à 2019 à la même période (165.000 séjours) et de 296% par rapport à 2016 (82.000). Dans le top 3 des destinations, les villes d'art dépassent dès lors la Côte (303.000 séjours au quatrième trimestre 2022, contre 394.000 en 2019), tandis que l'Ardenne se maintient en première place, avec 481.000 voyages réservés au quatrième trimestre 2022, contre 493.000 en 2019). Les séjours à l'étranger (4.161.000 au quatrième trimestre 2022) ont, eux, diminué de 10,4% par rapport à la même période en 2019 (4.644.000 voyages), mais ont connu une hausse de 27,6% par rapport à 2016 (3.262.000 voyages). La France (790.000 voyages), les Pays-Bas (395.000) et l'Espagne (367.000) restent les destinations favorites. Les Belges voyagent en très grande majorité pendant leurs vacances (3.903.000 séjours, -7,6% par rapport à 2019). Seuls quelque 259.000 voyages ont été réalisés dans le cadre du travail pour le quatrième trimestre 2022. Le plus souvent, les séjours s'étalent sur une durée de une à trois nuits (2.392.000 voyages). (Belga)