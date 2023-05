Les revenus des droits d'auteurs retrouvent leur niveau de 2019, sauf dans le secteur live

En 2022, la Sabam a réparti 115,1 millions d'euros (+6%) aux auteurs, compositeurs et éditeurs, un montant similaire à celui de l'année 2019. Grâce à la coopération internationale et à de nouveaux accords avec des plateformes online, les auteurs et éditeurs perçoivent des revenus plus élevés au niveau du streaming (+45%), indique la Sabam. Les droits online ont également significativement augmenté (+100%) en 2022 par rapport à l'année précédente. "En 2022, nous avons franchi une étape importante pour remettre les revenus de nos membres sur les rails. Bien que le secteur du live ait encore été sévèrement touché par le Covid en 2022, nos efforts au niveau des droits online et du streaming, entre autres, nous permettent de retrouver nos résultats de 2019", souligne le CEO de la Sabam, Steven De Keyser, dans un communiqué. L'année dernière, le nombre d'événements culturels (représentations théâtrales, concerts, fêtes, soirées) était encore inférieur d'un tiers en moyenne à celui précédant le Covid. "Pour beaucoup d'auteurs, les événements live constituent l'essentiel de leurs revenus, tandis que la hausse des revenus provenant du streaming et de la diffusion online profite principalement aux auteurs ayant une grande portée internationale", explique Steven De Keyser. Pour soutenir le secteur, la Sabam avait créé le fonds "Sabam for culture". Avec un budget de plus de 2 millions d'euros, la société a investi dans 1.323 initiatives culturelles. En outre, 142 organisateurs d'événements culturels ont reçu un soutien financier et 18 fédérations professionnelles ont bénéficié d'un soutien structurel grâce au fonds. (Belga)