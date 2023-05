Les shorttrackers belges s'entraîneront en Amérique du Nord à partir du mois de juin

Hanne et Stijn Desmet, ainsi que quatre autres patineurs de la sélection belge de shorttrack, ont pris cette décision après que les Néerlandais ont estimé que les meilleurs patineurs sur piste courte belges n'étaient plus les bienvenus à Heerenveen où ils s'entraînaient depuis cinq ans. La sélection belge est composée des Desmet, Tineke den Dulk, Alexandra Danneel, Adriaan Dewagtere, Ward Pétre et Rino Vanhooren. Trois patineurs Be-Gold Enzo Proost, Warre Van Damme et Warre Noiron en font aussi partie. Leur coach est Ingmar van Riel et sera assisté de Steven Peeters. L'ancien coach fédéral Pieter Gysel est en discussion avec la fédération pour redevenir coach des jeunes. Un accord existant permet à Hanne et Stijn Desmet de rester encore une saison à Thialf avant de devoir partir. La sœur et le frère sont devenus à Heerenveen, des patineurs sur piste de courte de valeur mondiale. Dans cette perspective, la Fédération royale belge de patinage de vitesse a commencé à chercher des alternatives. Le projet aux États-Unis et au Canada a été élaboré par Annelies Dom, directrice du sport de haut niveau de la fédération flamande de patinage, et par le coach van Riel. Il est financé en grande partie par Sport Vlaanderen et le COIB. Le stage en Amérique du Nord sera évalué après la deuxième manche de la Coupe du monde à Montréal, le dernier week-end d'octobre. (Belga)