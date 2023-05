Ligue des Champions - L'AC Milan y croit encore, avec Leao "titulaire si l'entraînement se passe bien"

"De la même manière que personne ne pensait que nous serions arrivés jusqu'ici, personne ne pense en ce moment que nous pouvons atteindre la finale", a souligné Pioli. "Moi, par contre, je sais que nous pouvons jouer un grand match, car je connais bien mes joueurs." "Les yeux de mes joueurs me disent qu'ils préparent le match de la meilleure manière possible", a indiqué Pioli. "Nous partons avec un handicap, mais nous savons que nous avons la qualité pour renverser la situation. On sait que les matchs ne sont pas finis tant qu'ils ne finissent pas et que les exploits sont possibles. L'Inter est fort, mais si nous livrons une prestation de haut niveau, nous pouvons rivaliser." À l'aller, l'AC Milan avait été dominé par l'Inter, en particulier en première période. "Nous devons repartir de la seconde période, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra élever notre niveau. Le match est long, il faudra bien commencer, rester dans le match et se préparer à profiter de leurs erreurs, car ils en feront", pense l'entraîneur milanais, qui veut que ses joueurs "arrivent en premier sur les deuxièmes ballons". Dans leur quête de remontée, les 'Rossoneri' pourraient retrouver Rafael Leao, absent à l'aller. "Il va mieux. Si le dernier entraînement, aujourd'hui, se passe bien, Leao sera titulaire", a indiqué Pioli. Septuple vainqueur de l'épreuve, l'AC Milan n'a plus disputé de finale depuis son dernier sacre, en 2007. (Belga)