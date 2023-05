LIV Tour - Dustin Johnson remporte le tournoi de Tulsa, Thomas Pieters 17e

Johnson s'est imposé au trou de play-off, en faisant birdie sur un putt tiré en dehors du green, aux dépens de l'Australien Cameron Smith et du Sud-Africain Branden Grace. L'Américain de 38 ans va encaisser un chèque de 4 millions de dollars pour sa victoire, le tournoi offrant une dotation totale de 25 millions de dollars, comme les autres compétitions du LIV Golf lancé l'an passé et qui a fracturé le monde du golf, en attirant de nombreuses stars délaissant la PGA. Thomas Pieters, 9e à l'entame de cette dernière journée, a rendu une carte de 67 pour la 3e journée d'affilée. Il termine avec un total de 201 coups, à 8 coups de Dustin Johnson. L'ancien N.1 mondial, qui rejoint ses compatriotes Talor Gooch et Brooks Koepka, parmi les doubles vainqueurs du circuit, mènera un groupe de 18 golfeurs "dissidents" inscrits au Championnat PGA, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, qui se tiendra sur le parcours de Oak Hill, à Rochester, dans l'État de New York. "Je joue vraiment bien. J'ai beaucoup d'élan pour la semaine prochaine", a prévenu Johnson, qui aura pour rivaux l'Espagnol N.1 mondial Jon Rahm, qui a triomphé il y a un mois au Masters d'Augusta, et son dauphin Scottie Scheffler. (Belga)