L'OMS recommande d'éviter des édulcorants sans sucre pour le poids

Le recours à ces édulcorants n'aboutit à aucun avantage durable pour la diminution de poids chez tous les individus. Et il pourrait aussi augmenter la menace de certaines pathologies non transmissibles. "La population doit trouver d'autres moyens de réduire la consommation de sucres libres, soit par des sucres naturels ou des aliments et boissons non sucrés", affirme un responsable de l'OMS. La recommandation vaut pour tous les édulcorants non nutritifs naturels, synthétiques ou modifiés. Elle ne s'applique toutefois pas aux produits de soins et d'hygiène comme du dentifrice, des crèmes ou des médicaments. (Belga)