NBA - Play-offs: Pas de suspense dans le 7e match, Boston et Tatum surclassent Philadelphie

Dimanche, sur sa lancée de sa fin de match remporté à Philadelphie dans le 6e match (86-95), Tatum a été intenable rentrant 17 de ses 28 tirs et ses 51 points ont effacé le record de Stephen Curry (Golden State Warriors) deux semaines plus tôt à Sacramento. Il a aussi terminé meilleur rebondeur (13) et donné 5 passes décisives. La rencontre a définitivement tourné dans le 3e quart remporté 33-10 par Boston qui menait de peu à la pause (55-52). Les deux vedettes de Philadelphie n'ont pas répondu présent. Le nouveau MVP Joel Embiid n'a réussi que 5 tirs sur 18 (15 pts, 8 rebs, 2 blocs) et James Harden a lui tenté seulement 11 paniers (3 réussis) pour un maigre bilan de 9 points 7 assists et 6 rebonds. La défense de Boston a limité les Sixers à 37,3% de réussite au tir et provoqué 12 pertes de ballon. Philadelphie menait la série 3-2. Son coach Glenn "Doc" Rivers a ainsi perdu sa 4e série en play-offs en ayant mené 3-2. Les trois précédentes s'étaient produites lorsqu'il coachait... Boston en 2009, 2010 et 2012. (Belga)