Plainte après des annonces néonazies à bord d'un train en Autriche

"Les hauts-parleurs ont été manipulés", a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole de la compagnie, Bernhard Rieder, après cet incident ayant suscité l'indignation dans le pays natal du dictateur. Selon ÖBB, les deux suspects ont réussi à accéder avec une clé au système d'annonce sonore du train et aucune attaque informatique n'a été constatée. Ils ont été identifiés par la police suite à l'analyse de caméras de surveillance embarquées sur le trajet, entre la ville de Sankt-Pölten (est) et Vienne, la capitale. Il ne s'agit pas d'employés de la compagnie. Une enquête a été ouverte. L'Autriche, annexée au Troisième Reich allemand en 1938, possède certaines des lois les plus strictes au monde contre la négation de l'Holocauste et les activités néonazies. (Belga)