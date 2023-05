Procès des attentats à Bruxelles - Les premiers témoins de moralité devant la cour mardi

L'audience débutera avec le témoignage du psychiatre Philippe Van Meerbeeck, qui viendra parler de radicalisation. L'Islamologue et ancien policier Alain Grignard, déjà présent au moment de la présentation de l'enquête, est également au programme pour la conclusion de son témoignage. L'homme, auquel Me Delphine Paci, l'avocate de Salah Abdeslam, souhaitait soumettre plusieurs questions, avait dû reporter son retour pour des raisons de santé. Les parents et la sœur d'Oussama Atar sont ensuite prévus pour terminer la matinée. L'homme, considéré comme le cerveau des attentats à Paris et Bruxelles, fait défaut à ce procès et est présumé mort en Syrie. L'après-midi sera consacrée aux témoignages des psychologues et psychiatres ayant procédé à l'évaluation de l'accusé Mohamed Abrini, Ali El Haddad Asufi, Hervé Bayingana Muhirwa et Bilal El Makhoukhi. Les proches des dix accusés devraient prendre tour à tour la parole durant les semaines à venir. Certains témoins ont toutefois déjà fait savoir qu'ils renonçaient à venir s'exprimer devant la cour, à l'instar de la famille de Mohamed Abrini, qui a estimé l'épreuve "trop difficile" et ne se présentera donc pas mercredi. Fin avril, plusieurs accusés avaient émis le souhait que leurs familles ne viennent pas témoigner devant la cour d'assises. "Laissez-leur le choix de venir ou pas. Si eux ont envie, ils viendront", leur avait alors répondu la présidente, insistant sur l'éclairage que ces témoignages pourraient apporter sur leur personnalité. Elle avait néanmoins assuré aux accusés qu'elle ne délivrerait pas de mandat d'amener pour leurs proches. (Belga)