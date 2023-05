Rallye du Portugal - Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe se voient infliger une amende de 10.000 euros

Neuville et Wydaeghe étaient en lice pour un podium au Portugal lorsqu'ils ont subi un problème technique, dimanche matin. À la fin de chaque spéciale, le copilote est tenu de faire signer un carnet de pointage, ce qui n'a pas été le cas après la 17e spéciale. Un rapport a été rédigé en conséquence, et Neuville et Wydaeghe ont ensuite dû s'expliquer. À l'audience, le copilote a révélé qu'il y avait eu des problèmes depuis le début de la journée dans la voiture. Une fois le point de contrôle atteint, Wydaeghe a donc pris une photo du tableau de bord pour la transmettre à l'ingénieur. Après l'interview de Neuville, le duo a roulé vers le point de contrôle suivant sans réaliser qu'il n'avait pas rendu son carnet de pointage. Le copilote s'est excusé pour sa négligence et a ajouté qu'il avait déclaré incorrectement l'avoir remise sur le moment, sous la pression. Les déclarations sur les circonstances de l'incident ont été spécifiquement prises en compte par les commissaires. La preuve filmée montrant que l'équipage avait respecté le règlement et s'était arrêté au point de contrôle a été considérée comme une circonstance atténuante. Par ailleurs, l'infraction commise n'avait pas d'influence sur les performances de la voiture. (Belga)