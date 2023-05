Rénové, l'hôtel van Eetvelde ouvre ses portes au public

La région bruxelloise est depuis 2022 officiellement propriétaire de l'annexe de l'hôtel. Elle a contribué aux travaux de restauration pour un montant de plus d'un million d'euros, et envisage désormais d'autres chantiers, notamment la rénovation et l'illumination de la façade de l'hôtel. Le bâtiment principal de l'hôtel, où se trouve la coupole, appartient quant à lui à la fédération Synergrid, qui y a installé une partie de ses bureaux. L'événement a aussi été l'opportunité de présenter le Laboratoire Art nouveau (LAB·AN), qui s'est installé dans l'extension de l'hôtel depuis son acquisition par la Région bruxelloise. Le LAB·AN se revendique comme un espace d'interprétation et de promotion de l'Art nouveau en Belgique à travers des projets culturels thématiques. La rénovation de la verrière et l'ouverture du LAB·AN s'inscrivent dans le cadre de l'année Art nouveau 2023 pour la promotion du patrimoine matériel et immatériel de la capitale. L'hôtel van Eetvelde est déjà reconnu au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. La composition du bâtiment avait été confiée à Victor Horta par Edmond van Eetvelde, alors diplomate, secrétaire général de l'État indépendant du Congo et proche du roi Léopold II. Le rôle de van Eetvelde dans la colonisation et l'administration du Congo fait aujourd'hui l'objet de controverses, un sujet que le LAB·AN souhaite aborder dans le cadre de futures initiatives. Des visites libres et guidées de l'hôtel sont dès aujourd'hui ouvertes au public les lundis, samedis et dimanches. (Belga)