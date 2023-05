Serie A - Pogba absent deux à trois semaines après sa blessure

Les examens menés lundi matin au centre médical du club ont "révélé une blessure" au niveau du "muscle droit fémoral de la cuisse gauche", a indiqué la Juve sur son site. Ce type de blessure entraîne habituellement un délai de récupération de l'ordre de "15/20 jours", a précisé à l'AFP une source au sein du club. Sachant que la saison se termine en Italie le 4 juin, cela ne laisse quasiment aucune chance au champion du monde 2018 de rejouer avec la Juve. Il peut peut-être en revanche, en théorie, être rétabli pour le prochain rassemblement des Bleus prévus en juin (contre Gibraltar le 16 puis la Grèce le 19, en qualifications pour l'Euro-2024). Le champion du monde 2018 n'a pas profité longtemps de sa première titularisation en plus d'un an, victime d'une nouvelle blessure et remplacé après seulement 23 minutes de jeu dimanche soir contre la Cremonese. Après une frappe, il s'est immédiatement arrêté puis a quitté le terrain en cachant des larmes sous son maillot. Pogba, revenu l'été dernier à la Juve après six ans à Manchester United, a vécu un véritable calvaire avec une blessure au genou droit en juillet, qui a nécessité une opération début septembre et l'a privé du Mondial-2022. Indisponible jusqu'en février il a de nouveau dû s'arrêter un mois en mars après une blessure à la cuisse droite. Il trouvait enfin un peu de régularité depuis la mi-avril jusqu'à ce nouveau coup d'arrêt. Sa saison s'est pour le moment résumée à dix apparitions, pour un maximum de 25 minutes. (Belga)