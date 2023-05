Tensions au Pakistan - L'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan doit à nouveau comparaître lundi au tribunal

Il doit se présenter devant un tribunal de Lahore (est) pour répondre d'accusations selon lesquelles il aurait planifié les violences qui ont suivi son arrestation, a indiqué l'un de ses avocats. L'ancien joueur vedette de cricket demandera la liberté sous caution. La liberté sous caution lui a déjà été accordée vendredi jusqu'au 22 mai par le tribunal d'Islamabad, qui l'a remis en liberté pour les dizaines d'affaires dans lesquelles il est mis en cause. Ce tribunal a aussi stipulé qu'il ne pouvait en aucun cas être à nouveau arrêté avant lundi, y compris pour les violences causées la semaine dernière par ses partisans. Imran Khan, s'exprimant lundi matin sur Twitter, a prédit qu'il allait être à nouveau arrêté. "En utilisant le prétexte de la violence pendant que j'étais en prison, ils ont endossé le rôle de juge, jury et bourreau", a-t-il écrit en parlant du gouvernement. Il estime être l'objet d'un harcèlement judiciaire instigué par le gouvernement et l'armée pour empêcher son retour au pouvoir. L'homme de 70 ans a été destitué par une motion de censure en avril 2022 après avoir perdu le soutien des militaires, qui l'avaient appuyé en sous-main lors de son accession au poste de Premier ministre quatre ans plus tôt. La coalition au pouvoir, pour sa part, a appelé à une manifestation lundi devant la Cour suprême, qui avait jugé jeudi son arrestation illégale. Imran Khan avait été arrêté le 9 mai dans une affaire de corruption, avant d'être remis en liberté sous caution trois jours plus tard. (Belga)