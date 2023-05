Tour d'Italie - Primoz Roglic regrette le départ de Remco Evenepoel: "On ne le souhaite à personne"

"Je n'ai aucun doute qu'il sera très vite de retour", a commenté le Slovène. "Il est super fort, et il a déjà connu des revers plus difficiles, donc il s'en sortira." Le départ d'Evenepoel redistribue les cartes dans la course au maillot rose. Le plan de course du triple vainqueur de La Vuelta ne change pas pour autant, d'après lui. "Je veux gagner le Giro, et peu importe contre qui je suis. Nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes." Remco Evenepoel était le sixième coureur à devoir quitter la Corsa Rosa après un test positif au Covid-19. Le virus avait durement frappé Jumbo-Visma avant l'entame de la course puisque les Néerlandais Robert Gesink et Jos van Emden ainsi que le Norvégien Tobias Foss avaient dû être remplacés dans la liste. "Nous faisons de notre mieux pour tout garder sous contrôler, mais il faut aussi un peu de chance", a commenté Roglic. Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) est le nouveau leader du classement général. Il devance Primoz Roglic de seulement deux secondes, tandis que le compatriote et coéquipier de Thomas, Tao Geoghegan Hart, complète le podium trois secondes plus loin. (Belga)