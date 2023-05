Tour d'Italie - Stefan Küng quitte la course pour "préparer ses prochains objectifs"

"Le coureur suisse est mis au repos, après l'enchaînement des classiques et de la première partie du Tour d'Italie", a publié l'équipe française. "Priorité est donnée à la suite de la saison et à une récupération bienvenue, après un très gros bloc et avant de belles échéances", a ajouté son directeur sportif Sébastien Joly. Küng avait terminé quatrième du contre-la-montre dimanche, à l'occasion de la neuvième étape entre Savignano sul Rubicone et Cesena, à quatre secondes du vainqueur Remco Evenepoel. Ce dernier ne débutera pas non plus la dixième étape, après avoir été infecté par le Covid-19. Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) est désormais en tête du classement général, devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et le compatriote et coéquipier de Thomas, Tao Geoghegan Hart. (Belga)