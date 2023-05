Tour d'Italie - Sven Erik Bystrom poursuit la course malgré un test positif au Covid-19

"En consultation avec notre équipe médicale et les directeurs médicaux de l'organisation RCS et de l'UCI, suite à un test positif à la COVID, et conformément au protocole médical UCI, Sven Erik Bystrom continuera bien le Tour d'Italie", a décrit le communiqué. En effet, le règlement de l'UCI prévoit que les cas asymptomatiques ont le droit de participer à la compétition. Il s'avère, comme l'explique le communiqué, que Bystrom "ne présente, après de multiples examens médicaux, aucun symptôme et aucune contre-indication à la pratique sportive." Le Norvégien, qui a remporté une victoire cette saison en avril sur le Tour de Sicile, a terminé sixième de la troisième étape du Tour d'Italie dans le sprint massif à l'arrivée à Malfi. Mardi, la dixième étape du Giro partira de Scandiano vers Viareggio pour 196 kilomètres. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ne sera pas présent après avoir quitté la course à la suite d'un test positif au Covid-19. (Belga)