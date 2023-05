Un avion perd une partie de son train d'atterrissage à l'aéroport de Luxembourg

L'incident a été capté par un "spotteur" d'aéronef qui a publié sa vidéo sur le même réseau social dimanche soir. On y aperçoit l'avion tenter d'atterrir sur le tarmac et une partie du train d'atterrissage s'arracher au même moment. Un camion de pompiers, stationné à proximité, s'est immédiatement rendu sur la piste d'atterrissage. "L'avion n'a pas pu rentrer son train d'atterrissage au décollage de Luxembourg. En conséquence, il a été contraint de vider du carburant en toute sécurité afin de retourner atterrir à l'aéroport", explique la compagnie Cargolux Airlines dans un communiqué publié sur Facebook. "Le train d'atterrissage de corps droit s'est détaché de l'aéronef. L'avion s'est cependant arrêté de manière contrôlée et a été pris en charge par les services d'urgence." Aucun blessé n'est à déplorer, précise la compagnie. L'incident a provoqué plusieurs retards et annulations depuis l'aéroport luxembourgeois. Certains vols ont également été déroutés vers Liège. "Les vols Luxair LG5554 au départ d'Oslo, LG9514 au départ de Hambourg et LG6996 au départ de Milan ont dû être déroutés vers l'aéroport de Liège", précise le site luxembourgeois. Plusieurs vols commerciaux ont également dû être annulés. (Belga)