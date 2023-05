Un homme grièvement blessé par l'explosion d'un brasero dans un gîte à Stavelot

Plus d'une dizaine de personnes habitant les Pays-Bas avaient loué, le week-end dernier, un gîte du côté de Rivage, sur le territoire de la commune de Stavelot. Samedi, vers 21h00, les services de secours ont été appelés sur place après l'explosion d'un brasero, indique lundi la zone de police Stavelot-Malmedy. "À l'heure actuelle, on ne sait pas très bien ce qu'il s'est passé mais il semble qu'une boule de pétanque a été jetée dans les flammes, ce qui aurait provoqué l'explosion du dispositif placé dans le jardin", détaille la zone de police. Plusieurs personnes ont été blessées. Elles présentent des blessures dues à des projectiles ou encore des brûlures. Deux hommes sont plus sérieusement blessés. Les jours de l'un d'entre eux, héliporté vers un hôpital liégeois, sont considérés comme étant en danger. La victime la plus sérieusement atteinte est un homme né en 1991. (Belga)