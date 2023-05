Washington appelle l'Inde à condamner les persécutions religieuses

Le département d'Etat américain publie chaque année un rapport sur l'état de la liberté de religion dans le monde, comme il le fait pour les droits de l'homme. Dans son rapport annuel publié lundi, il y dénonce la poursuite des persécutions religieuses en Iran, Chine, Russie, Nicaragua, ainsi qu'en Inde où il pointe les "violences par les forces de l'ordre contre des minorités religieuses dans plusieurs Etats" et la montée des "discours haineux". Un haut responsable américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, s'est dit "attristé" par ces violences et appelé le gouvernement indien à condamner les persécutions religieuses. Le président américain Joe Biden doit recevoir le Premier ministre indien le 22 juin pour une visite d'Etat, le plus haut degré protocolaire pour la venue d'un chef d'Etat. Ce sera la première visite d'Etat à Washington du Premier ministre nationaliste hindou depuis qu'il a accédé à ce poste il y a dix ans. Narendra Modi est pourtant critiqué par l'ONU pour son bilan en matière de droits humains et de religion, dans ce pays à majorité hindoue de 1,4 milliard d'habitants. Des militants affirment que les persécutions et les discours haineux contre les minorités religieuses se sont accélérés, ce que confirme le rapport du département d'Etat. La minorité musulmane en fait particulièrement les frais dans la partie indienne du Cachemire, depuis que le gouvernement Modi y a imposé son autorité directe en 2019. Le rapport dresse un inventaire mondial sur la base de témoignages, des médias et associations locales. Le secrétaire d'Etat sera amené plus tard cette année à établir une liste de pays "particulièrement préoccupants". (Belga)