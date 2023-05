André Manoukian à Stavelot pour la 57e édition du Festival Vacances Théâtre

Parmi les temps forts de cette édition, il y aura notamment Froufrou, une vie sauvage de Caroline Lamarche. André Manoukian sera aussi sur scène le 7 juillet pour présenter sa pièce, les Notes qui s'aiment. Antoine Duléry avec Antoine Duléry nous refait son cinéma sera aussi à l'affiche du festival tout comme l'Aubelois, champion du monde de magie, Laurent Pir Au-delà des créations plus pointues et de spectacles à destination d'un public adulte, les VTS, qui se tiennent dans l'enceinte de l'abbaye de Stavelot, organisent, en collaboration avec le centre culturel de Stavelot-Trois Ponts, une journée, le 9 juillet, entièrement dédiée au jeune public, intitulée les P'tits Festarts. "Grâce á l'octroi d'un contrat programme et au travail de sa nouvelle direction artistique, le festival a doublé sa capacité en quelques années, passant de 2.500 à 5.000 places", indique l'organisation dans un communiqué de presse. (Belga)