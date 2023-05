ATP Rosmalen - Milos Raonic va effectuer son retour sur les courts, après deux ans, à Rosmalen

Le finaliste de Wimbledon 2016 a longtemps souffert d'une blessure au tendon d'Achille et profite désormais de son "classement protégé" pour intégrer le tableau. L'organisation a présenté mardi la liste quasi complète des participants au tournoi du 12 au 18 juin. Il reste encore deux wildcards à distribuer. Le Néerlandais Tim van Rijthoven, le 154e mondial, vainqueur surprise l'année dernière, en a obtenu une. La participation du Russe Daniil Medvedev, N.3 mondial, et du Canadien Félix Auger-Aliassime, N.10 mondial, a été confirmée. Le Croate Borna Coric (ATP 16) et l'Australien Alex de Minaur (ATP 18) sont les deux autres joueurs du Top 20 présents à 's-Hertogenbosch. Aucun Belge n'est présent. Le dernier entrant dans le tableau final est le Suédois Mikael Ymer (ATP 53). (Belga)