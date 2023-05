BNXT League - L'Américain Victor Bailey Jr arrive à Louvain

Âge de 24 ans Bailey (1m95) a évolué jusqu'ici dans les universités du Tennessee et de George Mason. Il a tourné à 12 points, 3,2 rebonds et 1,6 assists en moyenne cette saison à 44,9% de réussite au tir et 47% à 3 points. Il va retrouver dans la cité universitaire l'ailier-fort John Fulkerson, arrivé à Louvain la saison dernière, qui fut son compagnon de chambrée à l'université de Tennessee à Knoxville. (Belga)