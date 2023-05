Certaines rues de Copenhague interdites aux voitures la nuit

Situées dans des quartiers animés de la capitale (644.000 habitants intramuros), ces rues font partie des zones dites "de vie nocturne", dont le périmètre a été légèrement élargi. Elles sont particulièrement surveillées par la police. "Des conducteurs paradent en voiture dans les zones de vie nocturne, ils font des accélérations bruyantes, écoutent de la musique forte, crient sur les passants et créent généralement de l'insécurité et des situations de circulation directement dangereuses", a indiqué un responsable de la police de Copenhague, Tommy Laursen, dans un communiqué. "En interdisant la conduite, notre objectif est d'empêcher cela", a-t-il précisé. Les infractions seront passibles d'amendes de 3.000 couronnes (403 euros). Ces zones, qui regroupent des petits espaces sur quelques milliers de mètres carrés, sont notamment situés près de l'Hôtel de ville, de la zone piétonne et de l'ancien quartier des abattoirs. Les riverains, taxis et transports essentiels ne seront pas touchés par cette interdiction qui sera en vigueur tous les jours entre minuit et 05H00 du matin, conformément à ce que permet la législation danoise. (Belga)