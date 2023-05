Coca-Cola va livrer des boissons avec 12 camions électriques à Gand

Les camions électriques restent plutôt une exception actuellement car l'autonomie est encore limitée. Le poids des batteries et l'infrastructure de charge limitée retardent également un passage généralisé à une technologie plus propre. Ils seront rechargés à 100% via de l'énergie verte. Coca-Cola a acheté les camions chez Renault et souhaite les utiliser pour couvrir des trajets d'une moyenne de 150 km par jour. Douze camions rouleront à Gand. Au total, une trentaine de camions électriques sont lancés en Belgique et au Luxembourg. (Belga)