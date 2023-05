Euro de hockey indoor - Berlin organisera le tournoi féminin en 2024

Le tournoi est programmé du 8 au 11 février 2024 au Horst-Kober-Sportzentrum. Les Allemandes défendront alors leur titre conquis fin 2022 à Hambourg. Dix pays se disputeront le titre européen début 2024 : les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche, la République tchèque, la Turquie, l'Espagne, la Pologne et la Suisse, en plus de l'Allemagne et de la Belgique. Les Indoor Red Panthers ont terminé deuxièmes du championnat d'Europe B l'année dernière à Ourense, en Espagne, ce qui leur a permis d'être promues et de retrouver le plus haut niveau après avoir terminé 7e de l'Euro de Minsk en 2020. Le lieu des prochains championnats d'Europe masculins en salle n'est pas encore fixé. (Belga)