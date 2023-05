Gaz: Qatar Energy attribue un contrat de 10 mds de dollars à Technip Energies et CCC

Le contrat d'une valeur "d'environ 10 milliards de dollars" prévoit "la construction de deux trains de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de production totale de 16 millions de tonnes par an" dans le champ de North Field South (NFS), a indiqué la compagnie dans un communiqué. La signature a eu lieu mardi à Doha en présence du PDG de Technip Energies, Arnaud Pieton, et le directeur de CCC au Qatar, Oussama El Jerbi. Les projets North Field South et North Field East visent à permettre au pays du Golfe d'augmenter sa production annuelle de GNL de 77 millions de tonnes par an à 126 millions d'ici 2027. Ils font partie du projet d'expansion du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran. Technip Energies, société française d'ingénierie et de services dans l'énergie, a indiqué de son côté avoir remporté un contrat "majeur" en partenariat avec CCC, sans préciser son montant, ni sa part dans la co-entreprise. "Technip détient une majorité capitalistique confortable", a affirmé à l'AFP une source proche de l'entreprise. (Belga)