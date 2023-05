Jupiler Pro League - L'Allemand Thorsten Fink est le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Fink n'est pas un inconnu. En tant que milieu de terrain du Bayern Munich il a remporté la Ligue des Champions (en 2001), quatre titres de champion et trois coupes d'Allemagne entre 1997 et 2003. En tant que coach, il a décroché deux titres de champion de Suisse avec le FC Bâle (2010, 2011), la coupe (2019) et de la super coupe (2020) du Japon avec le Vissel Kobe, où évoluait Thomas Vermaelen. Il était sans club depuis son départ du club saoudien d'Al-Nassr le 5 novembre. Il a effectué ses premiers pas d'entraîneur au Red Bull Salzbourg, d'abord avec l'équipe B. Ensuite, il est devenu l'adjoint de l'Italien Giovanni Trapattoni. Il a dirigé Ingolstadt avant de connaître ses succès à Bâle. Il a aussi entraîné Hambourg, Apoel Nicosie, l'Austria Vienne, Grasshoppers Zurich et Riga. "Fink est un entraîneur très expérimenté qui veut se retrousser les manches et qui a une vraie mentalité de gagnant. C'est pourquoi nous le voyons comme le candidat idéal pour diriger l'équipe en cette saison anniversaire", écrit le STVV sur son site faisant allusion au centenaire du club en 2023. "Je suis ravi de rejoindre STVV et de faire partie d'un club à l'histoire si riche et aux supporters si passionnés. Avec le staff et les joueurs, nous ferons tout pour que cette année soit mémorable", a déclaré Fink sur le site de Saint-Trond. Sebastian Hahn qui l'accompagne professionnellement depuis huit ans sera son adjoint. Saint-Trond a terminé cette saison en Jupiler Pro League à la 12e place avec 42 points. (Belga)