KBC débute l'année avec un bénéfice en forte hausse

Ses revenus nets d'intérêts ont progressé de 10% en rythme annuel, à 1,32 milliard d'euros alors que les revenus des activités d'assurance atteignent 631 millions d'euros (+9%). Le bancassureur a aussi profité de la finalisation de la cession de KBC Bank Ireland, à l'origine d'un bénéfice non récurrent de 405 millions d'euros. Les charges d'exploitation du trimestre augmentent, à 1,5 milliard d'euros, et comprennent l'essentiel des taxes bancaires et d'assurance pour l'année entière. Sans ces taxes, les coûts totaux ont progressé de 7% en glissement annuel. KBC signale un ratio charges/produits pour le premier trimestre 2023 de 50%, contre 49% pour l'exercice 2022 complet. KBC peut se targuer d'une "forte solvabilité" et d'une liquidité "également maintenue à un excellent niveau". Conformément au plan d'affectation du capital pour l'exercice 2022, KBC envisage de distribuer le capital excédentaire, en plus des 4 euros déjà versés au titre de dividende pour 2022. "Il s'agit du capital excédentaire par rapport à un ratio common equity fully loaded de 15% et du capital libéré à la suite de la finalisation de la cession en Irlande. Nous prévoyons que le versement sera effectué sous la forme d'un rachat d'actions propres (sous réserve d'approbation de la BCE) et/ou d'un dividende intérimaire exceptionnel. Le conseil d'administration prendra une décision définitive à ce sujet dans les mois à venir", précise le CEO, Johan Thijs, cité dans un communiqué. Pour l'ensemble de 2023, le bancassureur s'attend à des produits d'environ 11,15 milliards d'euros et à des charges d'exploitation hors taxes bancaires et d'assurance, plus commissions d'assurance d'environ 4,75 milliards. (Belga)