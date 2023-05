La Ligue de la sclérose en plaques sensibilisera à la maladie du 20 au 30 mai

L'objectif de la Ligue sera de faire connaitre davantage la SEP, qui touche 12.000 individus en Belgique et dont les symptômes sont souvent mal compris par leur entourage. L'opération visera aussi à donner une voix aux personnes atteintes de cette affection neurologique, ainsi qu'à leur redonner confiance en leurs capacités. La semaine débutera le 20 mai avec une journée médicale aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Le neurologue Vincent Van Pesch y fera le point sur les avancées en matière de recherche scientifique et les traitements qui existent actuellement pour soigner la maladie. Le vendredi 26 et le samedi 27 mai seront ensuite consacrés à la bande-dessinée. Des échanges seront organisés autour de la première BD à propos de la SEP, "Le Passager" de Cyrielle Pisapia. L'auteure partagera également son parcours avec la maladie et dédicacera ses ouvrages. Le 28 mai, une équipe se mobilisera pour les 20 kilomètres de Bruxelles. Elle sera composée de coureurs, de marcheurs, de personnes à mobilité réduite dans des voiturettes ou des tricycles, ainsi que de pousseurs, avec pour objectif que chaque participant atteint de SEP passe la ligne d'arrivée. L'opération se clôturera par un ciné-débat, à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques du 30 mai. Après la projection du film "Normale" avec Benoît Poelvoorde et Justine Lacroix, qui aborde la relation entre un père atteint de SEP et sa fille qui prend soin de lui, la discussion sera ouverte autour du sujet des aidants-proches. (Belga)