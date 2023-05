Le nombre d'exécutions dans le monde au plus haut depuis 2017, selon Amnesty International

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont enregistré 825 exécutions en 2022 contre 520 en 2021. L'Iran et l'Arabie saoudite sont responsables de 94% d'entre elles dans cette partie du monde. Elles ont augmenté de 83% uniquement en Iran, en une année, passant de 314 en 2021 à 576 en 2022 et la plupart d'entre elles concernent des meurtres ou des délits liés à la drogue. Les exécutions ont par ailleurs triplé en Arabie saoudite. Plus de 80 exécutions y ont d'ailleurs été enregistrées en une seule journée. L'Égypte a également exécuté 24 personnes l'année dernière. La Chine reste toutefois le pays qui a enregistré le plus grand nombre. Selon Amnesty, le nombre devrait même atteindre un nombre beaucoup plus élevé que celui enregistré, atteignant un millier, le pays étant réputé pour garder secret le recours à la peine de mort, comme la Corée du Nord et le Vietnam. Les exécutions ont également augmenté aux États-Unis, passant de 11 à 18, soit une hausse de 64%. Par ailleurs, les exécutions pour des affaires liées aux stupéfiants ont drastiquement augmenté entre 2021 et 2022. Elles représentaient, à elles seules, 37% du nombre total d'exécution dans le monde. D'un autre côté, plusieurs pays ont pris la décision d'abolir partiellement ou entièrement la peine de mort en 2022. Au Kazakhstan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Sierra Leone et en République centrafricaine, la peine de mort a été abolie pour tous les crimes. La Guinée équatoriale et la Zambie l'ont abolie pour les crimes de droit commun. (Belga)