Légère hausse du taux de chômage au Royaume-Uni à 3,9%

Lors des trois mois terminés en février, le taux de chômage avait déjà grimpé à 3,8%, comparé à 3,7% entre novembre et janvier. Le nombre de postes à pourvoir, à l'inverse, a encore reculé entre février et avril, à environ 1,1 million, précise l'ONS dans son rapport mensuel sur l'emploi. C'est la dixième baisse consécutive et "reflète l'incertitude à travers les secteurs" de l'économie britannique, qui se maintient au bord de la récession même si elle y a pour l'instant échappé. Les dirigeants d'entreprises interrogés "continuent à citer les pressions économiques comme facteur freinant le recrutement", note le rapport de l'ONS. Le taux d'inactivité a par ailleurs reculé lors du premier trimestre, à 21%, largement grâce aux 16-24 ans qui sont plus nombreux sur le marché du travail, même si l'ONS remarque que "le nombre de personnes inactives à cause de maladies longues atteint un record". "Malgré la poursuite des augmentations de salaires, les rémunérations continuent à grimper moins vite que les prix", et perdent en pouvoir d'achat, souligne Darren Morgan, directeur des statistiques économiques à l'ONS. Il relève aussi que le nombre de jours de travail perdus à cause de grèves s'est accru également en mars, en grande partie à cause des mouvements sociaux dans l'enseignement et la santé. Le pays est secoué de grèves à répétition depuis des mois à travers tous les secteurs pour demander des revalorisations de salaires face à une inflation à quelque 10%. (Belga)