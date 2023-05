Les ASBL se disent victimes d'exclusion bancaire

Febelfin confirme le phénomène, mais indique ne pas en connaître les causes individuelles. Les associations se plaignent d'un manque de souplesse de la part des banques, de démarches administratives inutiles et d'une politique de réduction des risques trop stricte. Les banques ne veulent en effet s'exposer à aucun risque, notamment en matière de règles anti-blanchiment, et excluent dès lors certains clients qui ne leur fournissent pas les garanties ou les documents exigés. Côté francophone, entre 300 et 400 ASBL ferment leur porte chaque mois. Une partie de ces cessations d'activité serait due aux exclusions bancaires. (Belga)