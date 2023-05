Les Belges à l'étranger - Loïs Openda nommé pour le trophée de Meilleur Joueur de Ligue 1

Outre le Diable Rouge, les quatre autres nommés sont Lionel Messi (Paris SG), Jonathan David (Lille OSC, ex-La Gantoise), Kylian Mbappé (Paris SG) et Seko Fofana (Lens). Kylian Mbappé est le lauréat en titre et a déjà décroché cette récompense lors des trois dernières éditions. Loïs Openda signe l'une de ses meilleures saisons avec un bilan de 19 buts et 3 passes décisives en 35 matchs de championnat. Avec trois journées restantes, Lens peut toujours espérer mathématiquement le titre, en deuxième place à six points du Paris Saint-Germain. Le trophée sera décerné lors de la 31e édition de la cérémonie "Trophées du football UNFP" le 28 mai prochain. (Belga)